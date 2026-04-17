Auch Fritz Wagner triumphiert: Ariel räumt bei den Reality Awards ab

Glitzer, Tränen und jede Menge Ex-Drama: Bei den "Reality Awards" 2026 in Bonn ist Ariel am Ende die große Abräumerin des Abends. Für die emotionalsten Momente sorgen aber Vanessa Nwattu und Aleks Petrović, die gleich mehrfach auf der Bühne landen.
Glitzer, große Gefühle und reichlich Konfliktpotenzial: Bei den "Reality Awards" 2026 ist am Donnerstagabend im Maritim Hotel Bonn die deutsche Reality-Szene zusammengekommen. Durch die Preisverleihung führten erneut Sophia Thomalla (36) und Olivia Jones (56); RTL+ setzte das Event gemeinsam mit Medienpartner "Bild" um. Insgesamt waren 79 Promis in zwölf Kategorien nominiert - und schon früh zeichnete sich ab, dass dieser Abend nicht nur von Trophäen, sondern vor allem von Emotionen, alten Wunden und neuen Triumphmomenten leben würde. Die Shortlists stellte zunächst eine Jury zusammen, über die Gewinner entschieden anschließend die Fans per Voting.