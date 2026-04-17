Auch Fritz Wagner triumphiert: Ariel räumt bei den Reality Awards ab

Glitzer, Tränen und jede Menge Ex-Drama: Bei den "Reality Awards" 2026 in Bonn ist Ariel am Ende die große Abräumerin des Abends. Für die emotionalsten Momente sorgen aber Vanessa Nwattu und Aleks Petrović, die gleich mehrfach auf der Bühne landen.

Glitzer, große Gefühle und reichlich Konfliktpotenzial: Bei den "Reality Awards" 2026 ist am Donnerstagabend im Maritim Hotel Bonn die deutsche Reality-Szene zusammengekommen. Durch die Preisverleihung führten erneut Sophia Thomalla (36) und Olivia Jones (56); RTL+ setzte das Event gemeinsam mit Medienpartner "Bild" um. Insgesamt waren 79 Promis in zwölf Kategorien nominiert - und schon früh zeichnete sich ab, dass dieser Abend nicht nur von Trophäen, sondern vor allem von Emotionen, alten Wunden und neuen Triumphmomenten leben würde. Die Shortlists stellte zunächst eine Jury zusammen, über die Gewinner entschieden anschließend die Fans per Voting.

Zu den größten Gewinnern des Abends zählte in jedem Fall Ariel (23). Sie setzte sich nicht nur als "Dramaqueen des Jahres" durch, sondern wurde auch als weiblicher "Realitystar des Jahres" ausgezeichnet. Bei den Männern ging der Titel an Fritz Wagner (27). Charlotte Würdig (47) überreichte die beiden Hauptkategorien des Abends, den weiblichen und den männlichen "Realitystar des Jahres". Als beliebteste Reality-Show wurde "Das Sommerhaus der Stars" geehrt. Weitere Preise gingen unter anderem an Paulina Ljubas (29) für den "Beef des Jahres", Maurice Dziwak (27) für den lustigsten Moment und selfiesandra (26) als "Reality-Host des Jahres". Damit gehörten Ariel und Fritz Wagner zu den Gesichtern des Abends, während "Das Sommerhaus der Stars" einmal mehr seinen Ruf als verlässlicher Reality-Dauerbrenner untermauerte.

Vanessa Nwattu und Aleks Petrović prallen bei den "Reality Awards" aufeinander

Für den größten Gesprächsstoff sorgte aber das Wiedersehen von Vanessa Nwattu (26) und Aleks Petrović (35). Vanessa gewann für "Temptation Island VIP" den Preis in der Kategorie "Emotionalster Moment des Jahres", Aleks wurde als "Red Flag des Jahres" ausgezeichnet. Gemeinsam erhielten die beiden zudem den Award für die "Trennung des Jahres". Auf der Bühne fand Vanessa deutliche Worte für ihren Ex und machte zugleich klar, dass sie privat längst mit dem Kapitel abgeschlossen hat. Den Red-Flag-Award wollte Aleks allerdings nicht behalten und reichte ihn an Mit-Nominierte Walentina Doronina (25) weiter. Den Preis für die "Trennung des Jahres" beanspruchte Vanessa wiederum demonstrativ für sich.

Auch emotionale und leichtere Töne hatten bei der Gala ihren Platz. Dennis Lodi (30) und Tara Tabitha (33) wurden als "Lovestory des Jahres" ausgezeichnet, wobei Tara auf der Bühne sichtlich gerührt war. Für den Preis in der Kategorie "Sexytime des Jahres" wurden Sahel (26) und Joshua "Joshi" Gyamfii (26) geehrt. Musikalisch eröffnet wurde der Abend im Übrigen mit einem Auftritt von Kay One (41) und Gigi Birofio (26).