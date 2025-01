Auch Flavor Flav unterstützt sie: Nach Feuer-Inferno: Opfer Leighton Meester kehrt in die Charts zurück

Die Fans von Leighton Meester (38) zeigen im Netz ihre Unterstützung. Die Schauspielerin und ihr Ehemann Adam Brody (45) gehören zu den Promis, die ihre Anwesen bei den anhaltenden Waldbränden in Los Angeles verloren haben. Doch wie der "Rolling Stone" berichtet, steht Meesters Album "Heartstrings" derzeit wieder auf Platz 21 der iTunes-All-Genre-Albumcharts - und zwar elf Jahre nach der Veröffentlichung der Platte. Damit reiht sich Meester sogar einige Plätze vor Taylor Swifts "The Tortured Poets Department"und Post Malones "F-1 Trillion" ein.

Grund für den Platz in den Charts ist ein aktueller TikTok-Trend, der unter anderem von dem Rapper Flavor Flav (65) unterstützt wird. Der US-amerikanische Musiker teilte auf seinem Account mehrere Clips, in denen er seine Follower und Followerinnen dazu aufruft, Songs von Meester und der Sängerin Heidi Montag (38), die ebenfalls ihr Haus verlor, zu streamen. "Ich habe begonnen, mein Mädchen Leighton Meester zu hypen und ihrer Familie zu helfen, sich von dem Feuer zu erholen. Streamt Leighton Meesters 'Sombody to Love' und verwendet den Songs in euren TikToks", schrieb Flavor Flav zu einem Clip, in dem er zu Meesters Song tanzt.

Meester, Brody und ihre zwei gemeinsamen Kinder sind nicht die einzigen, die den Verlust ihres Zuhauses durch die Feuer in und um Los Angeles verkraften müssen - darunter sind auch Paris Hilton (43), Anna Faris (48), Mel Gibson (69) und Anthony Hopkins (87). Schauspieler Joshua Jackson (46) hat sein Elternhaus im Feuer verloren, wie ein Sprecher des Schauspielers gegenüber "People" bestätigte. "Meine Tochter, meine Familie, meine Nachbarn haben es alle sicher nach draußen geschafft. Leider hat mein schönes Zuhause die Brände nicht überstanden", ließ Jackson in der Erklärung verlauten. Er fühle sich aber "unglaublich glücklich, von den Menschen umgeben zu sein, die ich liebe".