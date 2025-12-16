Auch Eugenie und Beatrice dabei: Britische Royals treffen sich ohne Andrew zum Weihnachtsessen

Die britische Königsfamilie ist einmal mehr zu einem traditionellen Weihnachtsessen im Buckingham-Palast zusammengekommen. Prinz William und Prinzessin Kate reisten laut "Daily Mail" zusammen mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis an. Auch Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie erschienen zu dem familiären Treffen, zu dem König Charles III. eingeladen hat. Die Töchter von Andrew Mountbatten-Windsor hatten bei Kates Weihnachtskonzert vor rund zwei Wochen noch gefehlt.

Eugenie wurde zudem mit Ehemann Jack Brooksbank fotografiert, wie von "Hello!" veröffentlichte Bilder zeigen. Prinz Edward, der Herzog von Edinburgh, kam mit seiner Ehefrau, Prinzessin Sophie, sowie der gemeinsamen Tochter Lady Louise. Prinzessin Anne erschien in Begleitung von Ehemann Sir Timothy Laurence. Auch Edward, Herzog von Kent, seine Tochter Lady Helen Taylor sowie seine Enkelin Lady Amelia Windsor ließen sich das Event unter anderem nicht entgehen.

Prinz Andrew bei Ausritt

Ein bestimmter Teil der Familie fehlte jedoch: Andrew Mountbatten-Windsor und dessen Ex-Frau Sarah Ferguson ließen sich den britischen Berichten zufolge nicht blicken. Laut "Daily Mail" soll der frühere Prinz stattdessen einen Ausritt im strömenden Regen unternommen haben. Sein Fernbleiben kam nicht überraschend. Wegen seiner Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatte ihm sein Bruder König Charles III. erst kürzlich unter anderem den Prinzentitel entzogen. Zudem musste er seinen bisherigen Wohnsitz, die Royal Lodge, verlassen.

Auch bei den traditionellen Weihnachtsfeierlichkeiten in Sandringham in Norfolk wird Andrew wohl eher nicht dabei sein. Laut eines Berichts der "Times" habe Charles signalisiert, dass Andrew und seine Frau nicht erscheinen sollen. Fehlen werden auch Camillas Kinder Tom Parker Bowles und Laura Lopes. Das hat Bowles Richard Eden von der "Daily Mail" bestätigt. Prinz Harry, Herzogin Meghan und ihre beiden Kinder werden ebenso nicht erwartet.