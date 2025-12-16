Auch Eugenie und Beatrice dabei: Britische Royals treffen sich ohne Andrew zum Weihnachtsessen

Ein Großteil der britischen Königsfamilie hat sich zu einem Weihnachtsessen im Buckingham-Palast versammelt. Wenig überraschend fehlte Ex-Prinz Andrew.
Die britische Königsfamilie ist einmal mehr zu einem traditionellen Weihnachtsessen im Buckingham-Palast zusammengekommen. Prinz William und Prinzessin Kate reisten laut "Daily Mail" zusammen mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis an. Auch Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie erschienen zu dem familiären Treffen, zu dem König Charles III. eingeladen hat. Die Töchter von Andrew Mountbatten-Windsor hatten bei Kates Weihnachtskonzert vor rund zwei Wochen noch gefehlt.