Auch einer in Deutschland: Die besten Flughäfen der Welt im Jahr 2026

Viele Urlaubsreisen beginnen am Flughafen. Welche Drehkreuze Fluggäste dabei besonders überzeugen, zeigt ein Ranking der World Airport Awards 2026.

Für viele Reisende sind Flughäfen nur ein notwendiger Zwischenstopp auf dem Weg zum eigentlichen Ziel. Doch Airport ist nicht gleich Airport. Einige Drehkreuze haben sich längst zu eigenen Attraktionen entwickelt oder überzeugen mit besonders hohem Service-Niveau. Die britische Unternehmensberatung Skytrax hat kürzlich ein Ranking der besten Flughäfen weltweit veröffentlicht, das auf der Zufriedenheit von Fluggästen beruht. In den Top Ten der World Airport Awards 2026 ist auch ein deutscher Standort vertreten.

World Airport Awards: Dieser Flughafen führt das Ranking 2026 an An der Spitze hat sich im Vergleich zum Vorjahr nichts verändert: Der Changi Airport in Singapur wurde erneut als bester Flughafen der Welt ausgezeichnet. Allein im vergangenen Jahr fertigte er rund 70 Millionen Passagiere ab. Mit seiner Kombination aus moderner Technologie, tropischen Gartenlandschaften und Attraktionen wie einem riesigen Indoor-Wasserfall ist der Flughafen selbst ein Reiseziel.

Auch insgesamt dominiert der asiatische Raum das Ranking. Auf Platz zwei folgt der Internationale Flughafen Incheon in Südkorea. Tokio ist gleich zweimal in den Top Five vertreten: Haneda erreicht Rang drei, Narita Platz fünf. Dazwischen liegt der Hong Kong International Airport auf Rang vier.

Ein prominenter Name fehlt allerdings: Der Hamad International Airport in Doha, im Vorjahr noch auf Platz zwei, taucht im aktuellen Ranking nicht mehr auf. Hintergrund ist ein Rückzug von internationalen Wettbewerben im Zuge der anhaltenden Konflikte im Nahen Osten.

Flughafen München behauptet starke Position

Als einziger deutscher Flughafen schafft es München erneut unter die zehn besten weltweit und belegt wie im Vorjahr Platz neun. Der bayerische Airport wurde im März bei der Vergabe der World Airport Awards auch als bester in Zentraleuropa ausgezeichnet. Neben München zählen drei weitere europäische Drehkreuze zu den Top Ten: Paris Charles-de-Gaulle (sechs), Rom Fiumicino (sieben) und Istanbul (acht). Der Vancouver International Airport landet auf der Zehn.

Die Auszeichnung basiert auf einer umfassenden Befragung von Reisenden weltweit zwischen August 2025 und Februar 2026. Dabei wurden Aspekte wie Kundenservice, Einkaufsmöglichkeiten, Sicherheit, Check-in und mehr bewertet. Insgesamt standen mehr als 575 Flughäfen auf dem Prüfstand.