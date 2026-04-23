Alle vier Jahre schreibt die Fußball-WM noch vor ihrem Beginn tragische Geschichten. Die Rede ist von Top- bis Weltstars, die kurzfristig ausfallen.
Nur noch 49 Tage - dann beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren in Mexiko, Kanada und den USA. Für die weltweiten Fans noch reichlich Zeit, um sich auf das Turnier und die mögliche Anreise vorzubereiten, oder wahlweise den Ausbau des Heimkinos voranzutreiben. Manch ein Fußballprofi wird dagegen frustriert bis besorgt auf die wenigen Tage blicken, die zwischen dem Hier und Jetzt und der Turniereröffnung am 11. Juni liegen. Einige verletzte Superstars bangen derzeit akut um ihre Teilnahme, andere wissen bereits, dass es für sie nicht reichen wird - und wieder andere sind zwar kerngesund, müssen aber trotzdem mit dem Sofa vorliebnehmen.