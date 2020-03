1 Laura Müller und Christian Polanc tanzen Wiener Walzer Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Die Mediengruppe RTL verzichtet vorerst auf sämtliches Publikum bei ihren Shows. Betroffen sind "Let's Dance" und "Deutschland sucht den Superstar".

Ob diese Ankündigung der Stimmung einen Abbruch tut? Die Sender der Mediengruppe RTL verzichten bis auf Weiteres auf anwesendes Publikum bei ihren Shows, wie es in einer aktuellen Pressemitteilung heißt. Dies bedeutet, dass Laura Müller (19), Ilka Bessin (48, "Abgeschminkt") und die anderen Promitänzer der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel am morgigen Freitag ab 20:15 Uhr bei RTL (auch bei TVNow zu sehen) vor leeren Rängen auftreten werden.

Wie es weiter heißt, sei aktuell zudem "Deutschland sucht den Superstar" betroffen. Ebenfalls ab 20:15 Uhr werden die noch verbliebenen sieben Kandidaten am Samstag, 14. März 2020, in der ersten Live-Show auftreten. Der Entscheidung, komplett auf Publikum in den Live-Shows zu verzichten, gehe "keine entsprechende Verordnung voraus".