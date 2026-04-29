Prinz William und Prinzessin Kate feiern ihren 15. Hochzeitstag. Dass sie überhaupt vor den Traualtar traten, haben die beiden einem britischen It-Girl und der Queen zu verdanken.

Eine Liebe wie aus dem Märchen: Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) feiern bereits ihren 15. Hochzeitstag. Ihre gemeinsame Geschichte hat neben viel Romantik auch reichlich Drama zu bieten. Die beiden lernten sich Anfang der 2000er Jahre als Studenten an der Universität St Andrews in Schottland kennen und gaben sich schließlich fast ein Jahrzehnt später, am 29. April 2011, das Jawort. Bevor die beiden jedoch "Ja, ich will" sagten, mussten sie zwei Trennungen überstehen: 2005 und erneut 2007.

Die Trennung aus dem Jahr 2007 soll die schwerwiegendere der beiden gewesen sein. William und Kate waren damals 24 Jahre alt, der heutige Thronfolger soll sich angeblich per Telefon von seiner Freundin getrennt haben. Anschließend stürzten sich beide ins Londoner Nachtleben. Laut "The Mirror" stellte sich William in einem Club auf einen Tisch und rief: "Ich bin frei!" Kate ging unterdessen mit ihrer Schwester Pippa (42) aus, das Duo wurde "zu fast jeder Top-Party und in die exklusivsten Nachtclubs eingeladen", heißt es.

Tara Palmer-Tomkinson: "Sag nichts, tu nichts"

Und genau das brachte Kate offenbar am Ende wieder mit ihrem Prinzen zusammen. In einer dieser Partynächte traf sie offenbar die Frau, die sie und William retten sollte. Laut "The Sun" begegnete Kate dem damaligen It-Girl Tara Palmer-Tomkinson (1971-2017), deren Familie eng mit den Royals befreundet ist. Die beiden Frauen begannen ein Gespräch.

"Willst du ihn zurückhaben?", soll Palmer-Tomkinson Kate gefragt haben. Die erklärte daraufhin angeblich, dass sie William trotz ihrer Trennung immer noch liebe. "Kopf hoch", riet Palmer-Tomkinson ihr laut der britischen Boulevardzeitung daraufhin. "Sag nichts, tu nichts, dann wird alles gut, und er wird zurückkommen." Der Ratschlag zeigte wohl Wirkung. William und Kate kamen einige Monate später wieder zusammen.

In ihrem Verlobungsinterview am 16. November 2010 sagte Kate über die Trennung: "Ich glaube, ich war damals nicht besonders glücklich darüber, aber eigentlich hat es mich zu einer stärkeren Person gemacht." Sie fügte hinzu: "Man entdeckt Dinge an sich, die man vielleicht vorher nicht bemerkt hat. Man kann sich von einer Beziehung ziemlich vereinnahmen lassen, wenn man jünger ist, und ich habe diese Zeit für mich selbst auch sehr geschätzt, obwohl ich das damals nicht so gesehen habe."

William wurde von der Queen persönlich überzeugt

Aber nicht nur Kate, auch William soll während der Trennungsphase 2007 einen wohlgemeinten Ratschlag bekommen haben - und das von allerhöchster Stelle. In dem Buch "William and Catherine: The Intimate Inside Story" von Russell Myers, dem Royal-Experten des "Mirror", verriet dieser der Zeitung zufolge: William soll die Beziehung beendet haben, nachdem seine Freundin ihm ein Ultimatum gestellt hatte: Entweder er würde sich zu ihrer gemeinsamen Zukunft bekennen oder sie würde ihn verlassen.

Queen Elizabeth II. (1926-2022) selbst spielte dann eine Schlüsselrolle dabei, die beiden wieder zusammenzubringen, heißt es im Buch. Sie soll ihrem Enkel William gesagt haben, er solle an seine Beziehung glauben. Bei einem privaten Treffen drängte sie ihn demnach, seinem Herzen zu folgen und Kate zu heiraten. Der Rest ist Geschichte: Die Hochzeit von Prinz William und Catherine Middleton fand am 29. April 2011 in der Westminster Abbey in London statt. 1.900 geladene Gäste waren dabei. Weltweit sollen rund zwei Milliarden Menschen die Hochzeit im TV verfolgt haben.