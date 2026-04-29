Prinz William und Prinzessin Kate feiern ihren 15. Hochzeitstag. Dass sie überhaupt vor den Traualtar traten, haben die beiden einem britischen It-Girl und der Queen zu verdanken.
Eine Liebe wie aus dem Märchen: Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) feiern bereits ihren 15. Hochzeitstag. Ihre gemeinsame Geschichte hat neben viel Romantik auch reichlich Drama zu bieten. Die beiden lernten sich Anfang der 2000er Jahre als Studenten an der Universität St Andrews in Schottland kennen und gaben sich schließlich fast ein Jahrzehnt später, am 29. April 2011, das Jawort. Bevor die beiden jedoch "Ja, ich will" sagten, mussten sie zwei Trennungen überstehen: 2005 und erneut 2007.