Auch Deutscher unter den Opfern: Mutmaßlicher Onlinesadist in 77 Fällen vor schwedischem Gericht angeklagt

Ein 18-Jähriger ist in Schweden wegen zahlreicher Straftaten angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem versuchten Mord, Anstiftung zum Suizid und Kinderpornografie vor.

Ein Gericht in Schweden hat einen 18-Jährigen wegen des Verdachts zahlreicher Straftaten in Verbindung zu einem sadistischen digitalen Netzwerk angeklagt. Dem mutmaßlichen Täter werde unter anderem versuchter Mord, Anstiftung zum Selbstmord, Verbreitung von Kinderpornografie und Tierquälerei vorgeworfen, erklärte die schwedische Staatsanwaltschaft am Freitag. Insgesamt 77 Straftaten werden dem Verdächtigen zur Last gelegt, der diese unter anderem in dem Gewalt propagierenden Onlinenetzwerk 764 begangen haben soll.

Der Angeklagte sitzt seit April 2025 in Haft. In einem Fall soll der Verdächtige einen 15-Jährigen dazu angestiftet haben, einen 82-jährigen Mann von hinten zu erstechen. Er werde zudem verdächtigt, einen Deutschen dazu gezwungen zu haben, sich selbst lebensgefährlich zu verletzen.

"Die Täter suchen oft nach leicht zu manipulierenden und schutzbedürftigen Opfern auf Plattformen, auf denen sich häufig Kinder und Jugendliche aufhalten", erklärte Staatsanwältin Jenny Ostling. "Dazu gehören beispielsweise Selbstverletzungsgruppen, Selbstmordgruppen und Foren für psychische Probleme, aber auch beliebte Gaming-Plattformen wie Roblox."

Online-Netzwerk 764: Gewalt und „Com“-Taten im Netz

Laut der Staatsanwältin handelt es sich um einen "Pilotfall" für Schweden: Das Gericht werde prüfen, ob der Straftatbestand des Gewaltverbrechens auch bei digitaler Anstiftung aus der Ferne geltend gemacht werden könne.

Das internationale Onlinesadistennetzwerk 764 und seine Untergruppierungen sollen insbesondere psychisch labile Jugendliche über das Internet zu Selbstverletzungen und sexuellen Handlungen vor laufender Kamera gedrängt sowie in mindestens einem Fall bis in den Suizid getrieben haben. Die Behörden sprechen auch von "Com"-Taten - das ist die Abkürzung des englischen Worts Community für Gemeinschaft oder Gruppe.

Öffentlich bekannt wurde das Netzwerk im Juni vergangenen Jahres nach der Festnahme eines damals 20-Jährigen in Hamburg. Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg erhob gegen den unter dem Onlinenamen "White Tiger" bekannten Mann inzwischen Mordanklage. Ihm werden unter anderem Mord und fünffacher versuchter Mord vorgeworfen.