Auch Deutscher unter den Opfern: Mutmaßlicher Onlinesadist in 77 Fällen vor schwedischem Gericht angeklagt

Ein 18-Jähriger ist in Schweden wegen zahlreicher Straftaten angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem versuchten Mord, Anstiftung zum Suizid und Kinderpornografie vor.
Ein Gericht in Schweden hat einen 18-Jährigen wegen des Verdachts zahlreicher Straftaten in Verbindung zu einem sadistischen digitalen Netzwerk angeklagt. Dem mutmaßlichen Täter werde unter anderem versuchter Mord, Anstiftung zum Selbstmord, Verbreitung von Kinderpornografie und Tierquälerei vorgeworfen, erklärte die schwedische Staatsanwaltschaft am Freitag. Insgesamt 77 Straftaten werden dem Verdächtigen zur Last gelegt, der diese unter anderem in dem Gewalt propagierenden Onlinenetzwerk 764 begangen haben soll.