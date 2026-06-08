Dressurreiterin Nina Neuer hat bei Instagram ihr privates Fotoalbum geöffnet und eine Bilderreihe aus der österreichischen Hauptstadt veröffentlicht. Mit "Wien in seiner besten Form" und "Familytime" beschreibt sie die Fotos, ihren deutlich gewölbten Bauch kommentiert sie nicht. Unter dem Posting sammelten sich jedoch schnell die Glückwünsche zur Schwangerschaft.

Manuel Neuer wird wieder Vater Nina Neuer war von 2017 bis 2020 mit Fußballprofi Manuel Neuer (40) verheiratet. Nach der Scheidung heiratete der Nationaltorhüter 2023 die Handballerin Anika Bissel. 2024 kam ihr erster gemeinsamer Sohn zur Welt. Neuer, der sich mit privaten Einblicken grundsätzlich zurückhält, teilt seitdem hin und wieder sein Vaterglück auf Instagram. Ein Foto zeigt ihn im November 2025 beispielsweise mit seinem Sohn auf dem Spielplatz.

Im vergangenen Mai bestätigte Manuel Neuer, dass die beiden ein zweites Kind erwarten. Im Interview mit "BR24Sport" erklärte der 40-Jährige zu seinen Reiseplänen: "Ich mache auf jeden Fall Urlaub in Europa, so viel steht fest. Wir wollen auf jeden Fall hier bleiben. Wir erwarten unser zweites Kind, deshalb ist eine Fernreise nicht geplant." Neben der offiziellen Bestätigung machte Neuer aber keine weiteren Angaben etwa darüber, wann das Baby zur Welt kommen soll.