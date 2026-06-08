Nina Neuer hat in einer Reihe von Instagram-Fotos ihren Babybauch präsentiert. Ihr Ex-Mann Manuel Neuer erwartet derweil mit Ehefrau Anika das zweite Kind.
Dressurreiterin Nina Neuer hat bei Instagram ihr privates Fotoalbum geöffnet und eine Bilderreihe aus der österreichischen Hauptstadt veröffentlicht. Mit "Wien in seiner besten Form" und "Familytime" beschreibt sie die Fotos, ihren deutlich gewölbten Bauch kommentiert sie nicht. Unter dem Posting sammelten sich jedoch schnell die Glückwünsche zur Schwangerschaft.