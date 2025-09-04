Auch der Titel wurde enthüllt: Regisseur James Gunn verrät: Superman 2 kommt 2027 in die Kinos

Superman, Superschurke, super Zukunft: Regisseur James Gunn hat enthüllt, dass schon 2027 die Fortsetzung zu seinem "Superman"-Streifen ins Kino kommen wird.
Aktuell düst David Corenswet (32) als "Superman" über die internationalen Leinwände, da gibt es schon die nächsten Super-Nachrichten: Regisseur James Gunn (59), der inzwischen die Geschicke beim DC-Universum lenkt, hat auf seinem offiziellen Instagram-Account mitgeteilt, dass bereits für 2027 die Fortsetzung der Comic-Verfilmung geplant ist. Mehr noch: Als exakter US-Kinostart wird der 9. Juli 2027 genannt und auch den Titel enthüllt Gunn - "Superman: Man of Tomorrow".