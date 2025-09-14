Auch der Ratliff-Clan feierte mit: Patrick Schwarzeneggers White Lotus-Familie war auf seiner Hochzeit

Bei seiner Hochzeit mit Abby Champion feierte Patrick Schwarzenegger nicht nur mit seiner echten Familie, sondern auch mit seiner turbulenten Family aus "The White Lotus".

Patrick Schwarzenegger (31) hat bei seiner Hochzeit mit Abby Champion (28) am 6. September gleich auf drei Familien bauen dürfen: Denn neben seiner eigenen und der seiner Angetrauten war auch seine Ratliff-Family aus der HBO-Serie "The White Lotus" mit von der Partie. Das Magazin "Vogue" veröffentlichte knapp eine Woche nach der Trauung im US-Bundestaat Idaho nun zahlreiche Fotos der Zeremonie, die den Bräutigam unter anderem im schwarzen Anzug und Cowboyhut gemeinsam mit seinem Fernseh-Clan zeigen.

Auf einem Bild posiert Patrick Schwarzenegger strahlend mit Jason Isaacs (62), der in der dritten "White Lotus"-Staffel seinen Vater verkörperte, sowie Sam Nivola (21) als TV-Bruder und dessen Freundin Iris Apatow (22). Auch seine Serien-Schwester Sarah Catherine Hook (30) war bei der Feier dabei.

Prominente Gäste aus Film und Familie

Natürlich fehlten auch die echten Familienmitglieder nicht: Arnold Schwarzenegger (78) und Maria Shriver (69) gaben sich als stolze Eltern die Ehre. Schwester Katherine Schwarzenegger Pratt (35) war ebenfalls angereist - gemeinsam mit Ehemann Chris Pratt (46). Auch Abbys Eltern waren selbstredend unter den Hochzeitsgästen.

Die fiktive Ratliff-Familie aus "The White Lotus" sorgte in der aktuellen dritten Staffel für reichlich Drama. Neben Patrick, Nivola und Hook gehören auch Isaacs und Parker Posey (56) als reiche Südstaaten-Eltern zur chaotischen Sippe. Schon in der ersten Folge krachte es gewaltig, als die Familie in einem Wellness-Resort in Thailand ankam.

Die enge Verbindung der Darsteller reicht weit über die monatelangen Dreharbeiten in Thailand hinaus. Sam Nivola und Sarah Catherine Hook schwärmten bereits im Februar gegenüber dem Magazin "People" von Patrick als "unser Junge". Das Trio hält auch nach Drehschluss engen Kontakt und pflegt eine innige Freundschaft.

Hochzeit wurde wegen "White Lotus" verschoben

Der Schauspieler und das Model sind seit 2016 offiziell ein Paar. Die Verlobung gaben die beiden mit einem gleichlautenden Post im Dezember 2023 unter der Überschrift "Für immer und ewig" bekannt. Wie Patrick Schwarzenegger Anfang des Jahres erklärte, wollte das Paar schon früher heiraten - dann habe er jedoch die Rolle des Saxon Ratliff in "The White Lotus" ergattert. Deshalb hätten sie die Hochzeit aufgeschoben.