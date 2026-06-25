„Auch der Betrag tut weh“: Stadt Ludwigsburg kürzt erneut Zuschuss für Waldorfschule

Der Sachkostenzuschuss für die Waldorfschule Ludwigsburg wird erneut gekürzt. Laut dem Geschäftsführer der Schule wird sich das am Gebäude zeigen. Er hat eine Bitte an die Stadt.
Als der Gemeinderat im Dezember 2024 beschlossen hatte, den Sachkostenzuschuss für die Ludwigsburger Waldorfschule um 50 Prozent zu kürzen, mussten sich die Stadträte ihren Weg durch demonstrierende Menschen in den Sitzungssaal bahnen. Bekanntermaßen hat sich die finanzielle Situation seitdem nicht entspannt. Wirklich überraschend war es daher nicht, dass im Bildungsausschuss entschieden wurde, auch im Schuljahr 2026/27 daran festzuhalten. Neu dazu kommt nun eine zusätzliche einmalige Kürzung um weitere zehn Prozent – das sind erneut mehrere tausend Euro, die der Schule künftig fehlen.