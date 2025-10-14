Schock für Alec Baldwin: Der Schauspieler ist mit seinem Auto in den Hamptons gegen einen Baum geprallt. Auch sein Bruder Stephen saß in dem Wagen.
US-Schauspieler Alec Baldwin (67) ist am Montag in East Hampton mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren. Das berichtet unter anderem "ABC News" unter Berufung auf die Polizei. Bilder von dem Unfall, die die "New York Post" veröffentlichte, zeigen die verbeulte Vorderseite des Wagens. Baldwin selbst sei nichts passiert, heißt es. Auch sein Bruder Stephen Baldwin (59) ist offenbar in dem Auto gesessen. Die beiden waren Berichten zufolge wegen des Hamptons International Film Festival in der Gegend, das am 5. Oktober begann und am 13. Oktober endete.