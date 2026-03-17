Lothar Matthäus, Rudi Völler und ihre ehemaligen Kollegen haben bei der Premiere der Doku "Ein Sommer in Italien" in München zusammen gefeiert. Mit dabei waren auch Markus Söder oder Boris Becker.

Bei der Premiere der Fußball-Doku "Ein Sommer in Italien - WM 1990" am Montagabend in München haben sich zahlreiche Stars sehen lassen. Mit dabei waren viele der Weltmeister von damals sowie Co-Trainer Holger Osieck (77). Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59), der ehemalige Tennisstar Boris Becker (58), Schauspielerin Jutta Speidel (71) und Moderatorin Bärbel Schäfer (62) waren unter anderem mit von der Partie.

Söder zeigte sich nach dem Event auf Instagram sichtlich bewegt. "Die Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in Italien war ein einzigartiges Erlebnis: Tolle Stimmung, fantastische Spieler und ein unglaublicher Teamgeist, der die Mannschaft zum WM-Titel getragen hat." Der Politiker erklärte weiter zu einem Bild mit den Fußballstars, er habe auf Einladung von Kapitän Lothar Matthäus (64) und anderen Weltmeistern wie Rudi Völler (65), Jürgen Klinsmann (61), Andy Köpke (64), Pierre Littbarski (65), Klaus Augenthaler (68), Guido Buchwald (65) und Stefan Reuter (59) noch einmal im Kino alles miterleben dürfen: "Was für eine Ehre!" Er fügte hinzu: "Schade, dass die bereits verstorbenen Franz Beckenbauer, Andy Brehme und Frank Mill nicht mehr mit dabei sein konnten. Sie bleiben unvergesslich."

Kinostart noch diese Woche

Am 19. März kommt "Ein Sommer in Italien - WM 1990" bundesweit in die Kinos. Die Dokumentation stammt von den Machern des Netflix-Erfolgs "Schumacher" und des Kinofilms "Wunderland". Die Regisseurinnen Nadja Kölling und Vanessa Goll haben gemeinsam mit Autor Nils Suling, dessen "Spiegel"-Bestseller "Wir Helden von Rom" als Inspiration diente, ein Porträt jenes legendären Sommers geschaffen. Zahlreiche Interview-Partner aus dem damaligen Kader kommen zu Wort - von Klaus Augenthaler über Rudi Völler bis zu Jürgen Klinsmann.

Besonders wertvoll: bislang unveröffentlichte Privataufnahmen von Torwarttrainer Sepp Maier (82) und WM-Torhüter Bodo Illgner (58) sowie Schätze aus dem FIFA-Archiv. Gedreht wurde an den Originalschauplätzen des Turniers - am Comer See, in Mailand und in Rom.