Lothar Matthäus, Rudi Völler und ihre ehemaligen Kollegen haben bei der Premiere der Doku "Ein Sommer in Italien" in München zusammen gefeiert. Mit dabei waren auch Markus Söder oder Boris Becker.
Bei der Premiere der Fußball-Doku "Ein Sommer in Italien - WM 1990" am Montagabend in München haben sich zahlreiche Stars sehen lassen. Mit dabei waren viele der Weltmeister von damals sowie Co-Trainer Holger Osieck (77). Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59), der ehemalige Tennisstar Boris Becker (58), Schauspielerin Jutta Speidel (71) und Moderatorin Bärbel Schäfer (62) waren unter anderem mit von der Partie.