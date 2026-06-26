Nach einer blutigen Attacke auf eine Schwimmerin gibt es weitere Haisichtungen vor Sydneys Stränden - und immer wieder Sperrungen. Die schwer verletzte Mutter ist inzwischen außer Lebensgefahr.
Sydney - Wegen einer Serie von Haisichtungen werden mehrere Strände in Sydney seit vier Tagen immer wieder gesperrt - darunter der weltberühmte Bondi Beach. Rettungskräfte und Drohnen entdeckten am Morgen (Ortszeit) auch vor den Stränden Tamarama und Bronte im Osten der australischen Millionenmetropole wieder Haie. Badegäste dürfen dort nicht mehr ins Wasser, während die Behörden die Lage weiter beobachten, wie die "Shark Smart" genannte Hai-Warnplattform des Bundesstaates New South Wales mitteilte.