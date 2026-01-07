1 Laura Dahm trat 2018 ihren Moderationsjob bei "Prominent" an. Foto: ddp/Geisler/Rolf-Peter Stoffels

Zuschauer müssen in Zukunft auf das VOX-Magazin "Prominent" verzichten. Nach fast 20 Jahren wird die Sendung eingestellt. Auch das TV-Magazin "Gala" bei RTL fällt weg, wie der Sender mitteilte. Im Rahmen von Sparmaßnahmen muss auch das Kurzformat #VOXStimme weichen. Dafür soll "Exclusiv" mehr Raum bekommen. Ab dem 17. Januar soll die Sendung mit Frauke Ludowig (61) und Rebecca Mir (34) jeden Tag ausgestrahlt werden. Somit erhält die Show einen zusätzlichen Sendetag.