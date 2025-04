Auch bekannt aus Xena: Hercules-Star Robert Trebor mit 71 Jahren verstorben

Die Fernsehwelt trauert um einen beliebten Charakterdarsteller: Robert Trebor, der in den 1990er Jahren vor allem durch seine Rolle als gerissener Händler Salmoneus in den Erfolgsserien "Hercules" (1995-1999) und "Xena - Die Kriegerprinzessin" (1995-2001) bekannt wurde, ist tot. Wie seine Ehefrau Deirdre Hennings dem Magazin "The Hollywood Reporter" mitteilte, verstarb der Schauspieler bereits am 11. März 2024 im Alter von 71 Jahren an einer Sepsis im Los Angeles Medical Center.

Trebor kämpfte laut Aussage seiner Frau bereits seit 2012 gegen Leukämie und hatte im Folgejahr eine Stammzellentransplantation erhalten. Der vielseitige Darsteller, der mit bürgerlichem Namen eigentlich Robert Alan Schenkman hieß, hatte seinen Künstlernamen bewusst als Palindrom gewählt. Laut seiner Ehefrau änderte er seinen Namen bereits während des Colleges, um Verwechslungen mit seinem Mitschüler Robert Schenkkan (72) zu vermeiden, der ebenso als Schauspieler Karriere machte und unter anderem in "Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert" zu sehen war.

Von Robert Trebor gab es sogar eine Actionfigur

Der in Philadelphia geborene Trebor absolvierte ein Studium an der Northwestern University und begann seine Karriere zunächst am Theater in New York, bevor er 1980 in der Komödie "Gorp" sein Leinwanddebüt gab. Sein Durchbruch gelang ihm 1985, als er in gleich drei bemerkenswerten Produktionen mitwirkte: In Woody Allens "The Purple Rose of Cairo", Bob Clarks "Turk 182" und als Serienmörder in "Out of the Darkness" an der Seite von Martin Sheen (84).

Unsterblich machte ihn jedoch seine Rolle als materialistischer, aber liebenswürdiger Händler Salmoneus. Ursprünglich für nur zwei Episoden engagiert, entwickelte sich die Figur zu einem festen Bestandteil der beiden Kult-Fantasy-Serien "Hercules" und "Xena". In insgesamt 20 Episoden "Hercules" und vier Folgen des Ablegers "Xena" war er zu sehen. Die Popularität seiner Figur führte sogar zur Produktion einer eigenen Actionfigur. Bei Fantreffen auf der ganzen Welt war Trebor immer wieder ein gern gesehener Gast.