Über sein Heimatland Mexiko hinaus wurde er bekannt in internationalen Produktionen wie "Narcos: Mexico" oder Mel Gibsons "Apocalypto". Jetzt ist Gerardo Taracena im Alter von nur 55 Jahren gestorben.
Trauer um Gerardo Taracena (1970-2026). Der mexikanische Schauspieler, unter anderem bekannt aus Mel Gibsons (70) Maya-Epos "Apocalypto", ist im Alter von nur 55 Jahren gestorben, wie unter anderem die mexikanische Akademie für Filmkunst auf Instagram bestätigt hat. Eine Todesursache wird in dem Beitrag nicht genannt.