Auch Barack Obama meldet sich: Chris Pratt und Co. feiern Super-Bowl-Sieg der Seahawks

Die Seattle Seahawks haben den Super Bowl LX gegen die New England Patriots gewonnen. Chris Pratt feierte den Triumph direkt auf dem Spielfeld, Ex-Präsident Barack Obama gratulierte - und auch weitere Prominente meldeten sich zu Wort.

Die Seattle Seahawks haben den 60. Super Bowl gewonnen. Im Levi's Stadium im kalifornischen Santa Clara besiegten die Seahawks am Sonntag die New England Patriots mit 29:13 und holten damit den erst zweiten Super-Bowl-Titel ihrer Vereinsgeschichte. Es war insgesamt ihr vierter Auftritt beim größten Sportereignis der USA.

Einer der Lautesten in der Reihe prominenter Gratulanten: Schauspieler Chris Pratt (46). Der bekennende Seahawks-Fan war nicht nur als Zuschauer im Stadion, sondern feierte den Triumph direkt auf dem Rasen und später in der Kabine mit Quarterback Sam Darnold (28). Auf Instagram teilte der "Guardians of the Galaxy"-Star mehrere Videos und Fotos und schrieb dazu: "Was für eine Saison! So endlos stolz!"

Sein Team habe die ganze Saison über Durchhaltevermögen und Glaube gezeigt. Es sei eine "unglaubliche Erfahrung". Und weiter: "Es wird eine Weile dauern, bis meine Stimme zurückkommt." Niemand könne das diesen Männern mehr wegnehmen, so Pratt zu den Spielern. Pratt hatte die Seahawks vor dem Kickoff sogar offiziell angekündigt, während Rockstar Jon Bon Jovi (63) die Patriots vorstellte.

Obama würdigt Darnolds "Comeback-Geschichte"

Auch abseits des Spielfelds wurde kräftig gratuliert. Ex-US-Präsident Barack Obama (64) schrieb auf der Plattform X: "Glückwunsch an die Super-Bowl-Champions Seahawks! Die Defense war etwas Besonderes. MVP Kenneth Walker war dominant. Und Sam Darnold hat uns eine der besten Comeback-Geschichten seit Langem geschenkt."

Schauspieler Jeffrey Dean Morgan (59), bekannt unter anderem aus "The Walking Dead", konnte seine Freude ebenfalls kaum zügeln und schrieb auf X: "Na also! Die Seahawks sind Weltmeister! Lasst die Party beginnen!" Auch "Community"-Star Joel McHale (54) teilte auf Instagram ein Video des mit blauem und grünem Konfetti übersäten Stadions.

Star-Auflauf auf den Rängen

Die prominente Gästeliste auf den Tribünen konnte sich sehen lassen: Jay-Z, Adam Sandler, Travis Kelce, Travis Scott, Keke Palmer, Justin und Hailey Bieber, Kendall Jenner, 21 Savage, Tracy Morgan, Daniel Radcliffe und Rob Lowe gehörten zu den zahlreichen Stars, die das Spektakel live verfolgten. Auch Lewis Hamilton und Kim Kardashian wurden auf der Tribüne gesehen. War es ihr Liebes-Outing?