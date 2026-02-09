Auch Barack Obama meldet sich: Chris Pratt und Co. feiern Super-Bowl-Sieg der Seahawks

Die Seattle Seahawks haben den Super Bowl LX gegen die New England Patriots gewonnen. Chris Pratt feierte den Triumph direkt auf dem Spielfeld, Ex-Präsident Barack Obama gratulierte - und auch weitere Prominente meldeten sich zu Wort.
Die Seattle Seahawks haben den 60. Super Bowl gewonnen. Im Levi's Stadium im kalifornischen Santa Clara besiegten die Seahawks am Sonntag die New England Patriots mit 29:13 und holten damit den erst zweiten Super-Bowl-Titel ihrer Vereinsgeschichte. Es war insgesamt ihr vierter Auftritt beim größten Sportereignis der USA.