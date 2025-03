Auch aus Doctor Who bekannt: Trauer um Harry Potter-Schauspieler Simon Fisher-Becker

Er wurde nur 63 Jahre alt: Der "Harry Potter"- und "Doctor Who"-Star Simon Fisher-Becker ist am 9. März verstorben. Seine Agentin und sein Ehemann meldeten sich mit emotionalen Worten. In die Filmgeschichte geht der Brite als "fetter Mönch" im ersten "Harry Potter"-Film ein.

Der britische Schauspieler Simon Fisher-Becker (1961-2025), bekannt aus dem Film "Harry Potter und der Stein der Weisen" sowie aus der Serie "Doctor Who", ist tot. Er wurde nur 63 Jahre alt. Seine Agentur und sein Ehemann bestätigten, dass er am 9. März gestorben ist. Eine Todesursache wurde nicht veröffentlicht.

Seine Agentin trauert um Kunden und "engen persönlichen Freund"

Seine Agentin Kim Barry wird von "Metro" mit den Worten zitiert: "Mit Simon Fisher-Becker habe ich heute nicht nur einen Kunden verloren, sondern auch einen engen persönlichen Freund aus 15 Jahren."

"Harry Potter"-Fans ist Simon Fisher-Becker durch seine Rolle als Hausgeist der Hufflepuffs - "Der fette Mönche" - in der Verfilmung des ersten Teils "Harry Potter und der Stein der Weisen" aus dem Jahr 2001 ein Begriff. Auch für seine Rolle an der Seite von Matt Smith (42) in der fünften und sechsten Staffel der BBC-Science-Fiction-Serie "Doctor Who" ist er bekannt.

Seine Agentin erinnert sich: "Ich werde nie den Anruf vergessen, den ich mit ihm führte, als ihm die Rolle des Dorium Moldovar in der BBC-Serie 'Doctor Who' angeboten wurde. Simon war auch ein Schriftsteller, ein Anekdotenerzähler und ein großartiger Redner." Sie erklärte weiter: "Er hat mir sehr geholfen und war freundlich, liebenswürdig und an jedem interessiert. Mein Beileid gilt seinem Ehemann Tony, seinem Bruder, seinen Nichten und Neffen und seiner Schar von Fans."

Fisher-Beckers Ehemann Tony Dugdale bestätigte den Tod laut "Metro" ebenfalls und meldete sich über die Facebook-Seite des Schauspielers: "Hallo zusammen. Hier ist Tony, Simons Ehemann. Ich habe sehr traurige Neuigkeiten. Heute Nachmittag um 14:50 Uhr ist Simon verstorben. Ich werde dieses Konto noch eine Weile offen halten. Ich bin mir derzeit nicht sicher, ob ich wieder etwas posten werde. Danke."

Auch in "Les Misérables" zu sehen

Neben weiteren Auftritten in Serien spielte Simon Fisher-Becker auch eine kleine Rolle in dem Oscar-prämierten Film "Les Misérables" aus dem Jahr 2012. Zudem war er als Vlogger aktiv und hat mehrere Shows und kurze Memoiren über sein Leben und seine Karriere geschrieben.