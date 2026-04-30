Königin Camilla hat einen Literaturtermin in New York absolviert. Dabei traf sie erneut auf Sarah Jessica Parker und Anna Wintour. Charles war unterdessen in Harlem unterwegs.
Königin Camilla (78) hat am Mittwoch in New York einen prominent besetzten Termin rund um Literatur absolviert. In der New York Public Library traf sie unter anderem auf "Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker, "Vogue"-Chefin Anna Wintour und Jenna Bush Hager, Tochter des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush und Autorin.