Königin Camilla hat einen Literaturtermin in New York absolviert. Dabei traf sie erneut auf Sarah Jessica Parker und Anna Wintour. Charles war unterdessen in Harlem unterwegs.

Königin Camilla (78) hat am Mittwoch in New York einen prominent besetzten Termin rund um Literatur absolviert. In der New York Public Library traf sie unter anderem auf "Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker, "Vogue"-Chefin Anna Wintour und Jenna Bush Hager, Tochter des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush und Autorin.

Erst im vergangenen November war Camilla auf Parker getroffen, die sich seit Jahren für Leseförderung engagiert. Damals kamen beide bei einem von der Königin ausgerichteten Empfang zum "Booker Prize" in London zusammen. Wintour traf sie zuletzt im Februar im Rahmen der London Fashion Week.

Camilla übergibt Stofftier an die Bibliothek

Anlass des heutigen Auftritts der Königin war laut "People" eine Veranstaltung ihrer Stiftung "The Queen's Reading Room", die Camilla 2023 ins Leben rief. Im Mittelpunkt stand die literarische Verbindung zwischen Großbritannien und den USA.

Camilla nutzte den Termin zudem für eine besondere Geste: Sie übergab der Bibliothek ein bislang fehlendes Plüschtier aus der "Winnie-the-Pooh"-Sammlung - das Babykänguru Roo, das nun wieder mit seiner Mutter Kanga vereint ist. Die Stofftiere sind seit 1987 im Bestand der New York Public Library ausgestellt. Pu der Bär feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag.

Charles besucht Stadtfarm in Harlem

König Charles (77) reiste unterdessen nach Harlem, in den Norden von Manhattan. Dort schaute er bei einer Initiative vorbei, die Jugendliche aus benachteiligten Vierteln über urbanes Gärtnern an gesunde Ernährung heranführt. Der Besuch stand ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit und Jugendförderung - zwei Herzensthemen des Königs. Den Tag wollen Charles und Camilla bei einem Empfang zugunsten des "The King's Trust", der Wohltätigkeitsorganisation des Königs, gemeinsam beschließen.

Vier Tage zu Gast in den USA

Die Reise von Charles und Camilla ist auf vier Tage angelegt. Zuvor hatten sie zwei Tage in Washington, D.C., verbracht, wo sie von US-Präsident Donald Trump (79) und First Lady Melania Trump (56) im Weißen Haus empfangen wurden. Anschließend ging es zu einer Gartenparty in der britischen Botschaft.

Am 28. April folgte ein historischer Moment: Charles sprach als erst zweiter britischer Monarch überhaupt vor einer gemeinsamen Sitzung beider Kammern des US-Kongresses. Vor ihm hatte das nur seine Mutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), getan. Am Abend fand ein Staatsbankett im Weißen Haus statt. Zum Abschluss reisen die Royals nach Virginia, wo sie unter anderem eine "Block Party" zum 250. Geburtstag der USA besuchen wollen.