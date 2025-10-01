Auch Anna Loos wurde geehrt: Philipp Lahm erhält Bundesverdienstkreuz von Frank-Walter Steinmeier

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat unter anderem Philipp Lahm mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Der Fußball-Weltmeister von 2014 wurde für sein Engagement auf und neben dem Platz geehrt. Auch Schauspielerin Anna Loos gehörte zu den 25 Geehrten beim Festakt in Berlin.
Kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) den ehemaligen Fußballnationalspieler Philipp Lahm (41) mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Bei einem Festakt in Berlin würdigte er den früheren Bayern-Kapitän als prägende Persönlichkeit des deutschen Fußballs, die sich auch abseits des Spielfelds verdient gemacht hat.