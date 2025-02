1 Luca Guadagnino hat mit Julia Roberts zusammengearbeitet. Foto: Casey Flanigan/imageSPACE for A24/ddp/Sipa USA

Mit Spannung wird Luca Guadagninos neues Werk erwartet: Jetzt steht fest, wann der Regisseur seinen Thriller "After the Hunt" mit Julia Roberts in der Hauptrolle dem Publikum präsentieren wird.











Luca Guadagnino (53), Regisseur von Filmen wie "Queer", "Challengers - Rivalen" oder "Call Me by Your Name", kehrt im Herbst mit seinem neuen Werk "After the Hunt" zurück. Jetzt steht fest, wann der Thriller zu sehen sein wird.