Kim Kardashian (44) könnte bald wieder in die Schauspielwelt eintauchen. Die Reality-Queen steht offenbar kurz davor, als Bösewichtin in der geplanten "Bratz"-Verfilmung von Amazon MGM Studios zu unterschreiben. Das berichtet das US-Branchenmagazin "Deadline". Demnach sollen sich die Verhandlungen in der finalen Phase befinden.

Neben Picturestart soll Kim Kardashian auch als Produzentin des Films rund um die Bratz-Puppenreihe mit an Bord sein. Auch MGA Entertainment, das Unternehmen hinter der Bratz-Marke, ist involviert. Das Drehbuch für den Film stammt von Charlie Polinger und Lucy McKendrick. Weitere Details zur Handlung oder anderen Besetzungen wurden noch nicht bekannt gegeben.

Kim Kardashian und ihre Schauspielrollen

Für Kardashian wäre es ein weiterer Schritt auf ihrem Weg zur ernstzunehmenden Schauspielerin. Die 44-Jährige, die mit der Reality-Show "Keeping Up With the Kardashians" berühmt wurde und heute ein Millionen-Imperium mit ihrer Shapewear-Marke Skims führt, sammelte bereits Schauspielerfahrungen. In Ryan Murphys "American Horror Story" stand sie etwa neben Emma Roberts (34) vor der Kamera, lieh Figuren in zwei "Paw Patrol"-Filmen ihre Stimme und wird bald in der Netflix-Komödie "The Fifth Wheel" unter der Regie von Eva Longoria (50) zu sehen sein.

Amazon MGM Studios sicherte sich die Rechte an dem Live-Action-Projekt, nachdem "Barbie" im vergangenen Jahr alle Rekorde gebrochen hatte und man auf die nächste erfolgreiche Puppen-Verfilmung hofft. Die Bratz-Puppen erobern seit 2001 die Kinderzimmer und verkauften sich laut "Variety" bereits weltweit über 200 Millionen Mal. Ob sich das jedoch in Kinokassen-Erfolg übersetzen lässt, bleibt fraglich: 2005 floppte bereits eine Lionsgate-Verfilmung an den Kinokassen. Doch nach dem "Barbie"-Erfolg wagt Hollywood einen neuen Anlauf, Studios entwickeln derzeit auch Filme zu Spielzeugmarken wie Hot Wheels, Barney oder Polly Pocket.