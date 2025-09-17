Auch Album und Tour sollen geplant sein: Neues Projekt: Veröffentlicht Adele jetzt ihre Autobiografie?

Adele soll ihre Autobiografie schreiben, wie ein Insider verraten hat. Doch das ist noch nicht alles: Auch ein neues Album und sogar eine Tournee sollen angeblich folgen.
Adele (37) könnte bald ihre Autobiografie veröffentlichen. Wie "The Sun" berichtet, besteht schon länger das Interesse daran, dass die Sängerin über ihren Aufstieg an die musikalische Spitze schreibt. "Die Verleger wollten unbedingt Adele unter Vertrag nehmen, um ihre Geschichte zu erzählen, aber sie hat immer Nein gesagt", so eine Quelle gegenüber der Zeitung.