Auch Album und Tour sollen geplant sein: Neues Projekt: Veröffentlicht Adele jetzt ihre Autobiografie?

Adele soll ihre Autobiografie schreiben, wie ein Insider verraten hat. Doch das ist noch nicht alles: Auch ein neues Album und sogar eine Tournee sollen angeblich folgen.

Adele (37) könnte bald ihre Autobiografie veröffentlichen. Wie "The Sun" berichtet, besteht schon länger das Interesse daran, dass die Sängerin über ihren Aufstieg an die musikalische Spitze schreibt. "Die Verleger wollten unbedingt Adele unter Vertrag nehmen, um ihre Geschichte zu erzählen, aber sie hat immer Nein gesagt", so eine Quelle gegenüber der Zeitung.

Nun scheint Adele ihre Meinung geändert zu haben. "Endlich ist sie bereit und es wird Adele in ihren eigenen Worten sein - jenseits der Schlagzeilen. Es wird nicht nur ihren Aufstieg zum Ruhm in der Musik thematisieren, sondern auch ihre Erziehung und ihr Privatleben berühren", so der Insider weiter.

Auch ein neues Album und eine Tour sollen geplant sein

Doch damit nicht genug. Zwar spielte Adele von November 2022 bis November 2024 im Colosseum des Caesars Palace ihre exklusive Konzertreihe "Weekends with Adele" und gab im vergangenen Jahr zehn Shows in München, ihre letzte Welttournee liegt jedoch bereits acht Jahre zurück. Auch ihr bislang letztes Album "30" erschien vor vier Jahren. "Adele hat sich eine wohlverdiente Pause gegönnt", betont die Quelle gegenüber "The Sun".

Das Leben "abseits des Rampenlichts" - mit Sohn Angelo (12) und Verlobtem Rich Paul (44) - habe die 37-Jährige sehr genossen. "Aber es gibt Gespräche über eine weitere Tour und sogar eine neue Platte. Fans sollten diesen Bereich im Auge behalten."

Mit Hits wie "Rolling in the Deep" und "Someone Like You" wurde die britische Sängerin schon vor vielen Jahren weltweit berühmt. Im Laufe ihrer Karriere gewann Adele zahlreiche wichtige Preise, darunter Grammys, Brit Awards und sogar einen Oscar. Privat ist sie seit 2021 offiziell mit Sportagent Rich Paul liiert. Aus ihrer Ehe mit Simon Konecki (51), von dem sie sich 2019 trennte, hat sie ihren Sohn Angelo.