Das neue Frankfurter "Tatort"-Ermittlerteam überzeugt beim FernsehKrimi-Festival in Wiesbaden und kann sich über zwei Auszeichnungen freuen.
Das neue Ermittlerteam aus dem Frankfurter "Tatort" ist beim FernsehKrimi-Festival in Wiesbaden ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte mit einem Sonderpreis Edin Hasanović (34) und Melika Foroutan (geb. 1976) für ihr herausragendes Zusammenspiel: "Melika Foroutan beeindruckt mit einer eleganten Präsenz in ihrer Souveränität, sowohl innerhalb der Figur als auch im Spiel selbst. Ohne jede Eitelkeit eröffnet sie der Verletzlichkeit ihres Gegenübers einen Schutzraum."