Vor den Osterfeiertagen spitzt sich die Verkehrslage auf Deutschlands Straßen noch einmal zu. Wie der ADAC am Montag in München mitteilte, ist die Staugefahr an Gründonnerstag und Ostermontag am größten. Alle Bundesländer mit Ausnahme von Hamburg haben spätestens ab Freitag Ferien.

Voraussichtlich am Gründonnerstag wird es die meisten Staus geben. Viele Pendler werden laut ADAC auf dem Heimweg und viele Reisende auf dem Weg zu Osterbesuchen sein. Ebenfalls mehr Verkehr ist am Ostermontag zu erwarten, wenn das verlängerte Wochenende und die Ferien in Rheinland-Pfalz sowie Sachsen-Anhalt enden. Am Ostersonntag wird es die wenigsten Staus geben.

A8 auch betroffen

Zu den besonders belasteten Strecken zählen demnach die A7 zwischen Hannover und Flensburg sowie zwischen Würzburg und Füssen, die A8 zwischen Stuttgart über München nach Salzburg sowie die Umfahrungen Berlin und München. Verzögerungen sollten Osterurlauber auch auf den klassischen Auslandsstrecken wie Tauern- und Brennerautobahn in Österreich und der Gotthard-Route in der Schweiz sowie an den Hauptgrenzübergängen einplanen.

Hier ein Überblick von Autobahnen, die laut ADAC besonders betroffen sein könnten:

A1 Bremen - Hamburg und Dortmund - Köln

A1/A3/A4 Kölner Ring

A3 Würzburg - Nürnberg - Passau

A5 Karlsruhe - Basel

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Hannover - Flensburg und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A8 Stuttgart - München - Salzburg

A9 Nürnberg - München

A10 Berliner Ring

A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A81 Stuttgart - Singen

A93 Inntaldreieck - Kufstein

A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München