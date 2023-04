1 Auch bei Pforzheim könnte es auf der A8 wieder zu längeren Staus kommen. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Auf volle Straßen und Staus müssen sich Reisende im Südwesten zum Ende der Osterferien einstellen. Der Autoclub ADAC warnte am Donnerstag vor einem starken Rückreiseverkehr am Wochenende. Am größten sei die Staugefahr am Freitag- und Sonntagnachmittag. Zu den schwierigen Punkten zählen demnach die Baustellen auf der Autobahn 8 bei Pforzheim sowie auf der A6 zwischen Ilshofen/Wolpertshausen und Crailsheim.

Von Gründonnerstag bis Ostermontag hatte der ADAC 438 Staumeldungen registriert. Die damit verbundenen Verzögerungen summierten sich den Angaben nach auf rund 440 Stunden. Im Vorjahr hätten Fahrer und -fahrerinnen mit insgesamt 476 Stunden über die Osterfeiertage sogar noch etwas mehr Zeit in Staus verbracht.