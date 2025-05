Aubrey Plaza in Cannes: Erster Red Carpet seit Tod von Ehemann

Aubrey Plaza (40) hat sich in Cannes erstmals seit dem Tod ihres Ehemanns Jeff Baena (1977-2025) auf dem roten Teppich gezeigt. Die Schauspielerin posierte am Freitagabend gemeinsam mit ihren Co-Stars Margaret Qualley (30) und Charlie Day (49) sowie Regisseur Ethan Coen (67) bei der Weltpremiere ihres neuen Films "Honey Don't!" an der Croisette.

Plaza glänzte bei dem besonderen Auftritt in einem nudefarbenen, mit funkelnden Edelsteinen besetzten Kleid. Das transparente Ensemble offenbarte ein passendes Korsett darunter. Ihren Look vervollständigte die Schauspielerin mit dezentem Make-up und Diamantohrringen.

Co-Star Margaret Qualley, die in "Honey Don't!" die Hauptolle spielt, posierte neben der 40-Jährigen in einer Chanel-Robe in Nudeton und Ballerinas. Offenbar leistete sie Plaza aber auch emotionalen Beistand: Auf mehreren Fotos ist zu sehen, wie die beiden sich an den Händen halten und immer wieder in die Augen blicken und anlächeln.

Ehemann Jeff Baena starb im Januar

Jeff Baena, Plazas Ehemann seit 2021 und langjähriger Partner, verstarb am 3. Januar 2025 im Alter von 47 Jahren durch Suizid. Er war bekannt als Macher von Filmen wie "Life after Beth" oder "The Little Hours", in denen Plaza ebenfalls mitwirkte. Im März wurde bekannt, dass sich Plaza und Baena bereits einige Monate vor seinem Tod getrennt hatten.