1 Atze Schröder lebt mittlerweile vegan. Foto: IMAGO/Kirchner-Media/IMAGO/Marco Steinbrenner/Kirchner-Media

Atze Schröder hat seinen Lebensstil in den letzten Jahren geändert. Mittlerweile ernährt er sich fleischlos und fährt Fahrrad. Am Samstag ist er in Stuttgart zu sehen.









Er fährt mit Fahrrad und Zug, isst vegan und gendert: Comedian Atze Schröder beschreibt seinen Lebensstil in den letzten Jahren als „bewusster“. „Ich bin einfach schlauer geworden“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart lachend. Davon will er auch in seinem Programm erzählen. Doch „missionieren“ wolle er nicht.