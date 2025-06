Attrappe im Wasser: Falscher Alligator sorgt für Aufsehen an Berliner Teich

2 Von weitem wirkte die Attrappe täuschend echt. Foto: -/Polizei Berlin/dpa

Alligatoren sind etwa in den USA zu Hause. Und auch in einem Teich in Berlin? Danach sieht es am Freitag zunächst aus. Doch das Technische Hilfswerk gibt bald Entwarnung.











Berlin - Wegen eines vermeintlichen Alligators sind Polizisten zu einem Teich in Berlin-Weißensee gerufen worden. Als die verwunderten Beamten am Freitag am Kreuzpfuhl eintrafen, stellte sich das Raubtier jedoch schnell als ungefährlich heraus. Im Wasser schwamm nur eine täuschend echte Attrappe, wie die Polizei mitteilte. Es hätte sich "wohl jemand einen Scherz erlaubt", schrieben die Sicherheitskräfte auf Facebook. Das Technische Hilfswerk barg die Attrappe aus dem Wasser. Über 200 Menschen beobachteten nach Polizeiangaben den "Alligator" im Wasser.