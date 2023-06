15 Bis zu 70 Meter hoch über den Dingen schweben: Das erlaubt der City Star auf dem Flugfeld. Foto: Eibner/Roger Bürke

Um 13.42 Uhr ist es soweit: Lautlos setzt sich der weiße Riese in Bewegung. Die acht Motoren an der Unterseite lassen die blank geputzten Gondeln des City Star sanft in die Höhe schaukeln. In Summe 48 davon hängen an dem weißen Rund. Mit einer Nabenhöhe von 35 Metern und einer Gesamthöhe von 70 Metern ist es das größte seiner Art zwischen Spitzbergen und Sizilien. Auf halber Höhe kommt Sindelfingen in den Blick, daneben schlängelt sich die A 81 Richtung Stuttgart. Hinter Baukränen versteckt thront die Böblinger Stadtkirche gegenüber auf dem Schlossberg.