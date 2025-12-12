Attraktion zu Weihnachten: Begeisterung und Kritik – Gespaltene Meinung über Besigheimer Winterwelt

Schon vor der Eröffnung gab es Kritik an der Installation auf dem Marktplatz. Trotzdem lockt das Weihnachtswunderland besonders Familien und Kinder in die Innenstadt.
Der vierjährige Lukas steigt mit großen Augen aus dem beleuchteten „Weihnachtswunderland Express“, der vor dem Rathaus in Besigheim hält. Gemeinsam mit seinen Großeltern ist er heute von Mundelsheim gekommen, um sich das Weihnachtswunderland auf dem Marktplatz anzusehen. Lukas ist besonders begeistert von den Fuchs-Figuren und schaut sich die leuchtenden Installationen ganz genau an. So schön wie er, finden das Wunderland jedoch nicht alle Anwohner und Besucher.