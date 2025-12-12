Attraktion zu Weihnachten: Begeisterung und Kritik – Gespaltene Meinung über Besigheimer Winterwelt

Schon vor der Eröffnung gab es Kritik an der Installation auf dem Marktplatz. Trotzdem lockt das Weihnachtswunderland besonders Familien und Kinder in die Innenstadt.

Der vierjährige Lukas steigt mit großen Augen aus dem beleuchteten „Weihnachtswunderland Express“, der vor dem Rathaus in Besigheim hält. Gemeinsam mit seinen Großeltern ist er heute von Mundelsheim gekommen, um sich das Weihnachtswunderland auf dem Marktplatz anzusehen. Lukas ist besonders begeistert von den Fuchs-Figuren und schaut sich die leuchtenden Installationen ganz genau an. So schön wie er, finden das Wunderland jedoch nicht alle Anwohner und Besucher.

Dort hat Oswin Nitschke eine Eiswelt mit Pinguinen und einen Winterwald mit Weihnachtsbäumen und Waldtieren aufgebaut. In den vergangenen Jahren verwandelte der Familienvater sein Haus und den Garten in Asperg in einen Traum für alle, die bunte Lichter und Weihnachtsfiguren lieben. Zum zehnjährigen Jubiläum hat er einen Teil seiner Dekoration auf dem Besigheimer Marktplatz aufgebaut – und damit schon im Vorhinein für Gesprächsstoff gesorgt.

Kritik schon vor der Eröffnung

Viele Stimmen haben vor dem Aufbau von einer „Disneylandisierung“ der Altstadt und von zu viel Kitsch gesprochen. „Wir haben bewusst auf blinkende Lichter und aufblasbare Weihnachtsmänner verzichtet“, entgegnet Florian Bargmann, Bürgermeister von Besigheim. Der Rathauschef sei offen für die Kritik, hätte sich aber gewünscht, dass sich die Kritiker das Wunderland erst einmal anschauen. Das Projekt und die Zusammenarbeit mit Nitschke sollen die Altstadt beleben und vor allem ein Treffpunkt für Familien sein, so Bargmann.

Das Licht der Eiswelt empfinden einige als zu kalt. Foto: Werner Kuhnle

Dieses Vorhaben scheint zu funktionieren. Nicht nur Lukas und seine Großeltern staunen über die Lichterpracht. Die achtjährige Iva ist nach dem Querflötenunterricht mit ihrer Oma auf einen kurzen Abstecher vorbeigekommen. „Ich war schon beim Weihnachtsmarkt am Tag hier“, sagt sie. „Aber am Abend ist das mit der Beleuchtung viel schöner.“

Der kleine, künstliche Bach, der sich durch den Miniaturwald zieht, findet Iva am schönsten. Und auch Ivas Freund Hannes findet die Winterwelt „voll cool“. „Da steckt ein großer Aufwand dahinter“, sagt der Zehnjährige. Auch innerhalb von Hannes Familie spiegelt sich der Zwiespalt der Besigheimer Bevölkerung wider. „Ich finde es ganz schrecklich“, sagt seine Mutter. Es sei ihr persönlich zu kitschig. „Die Kinder finden es aber super.“

Treffpunkt für Familien

Das ist auch der Tenor der Eltern, die am Mittwochabend auf dem Marktplatz sind. „Ob es einem gefällt, ist Geschmackssache“, sagt die Besigheimerin Lisa Friedl. Flamingos hätte die 31-Jährige beispielsweise nicht erwartet. Sie selbst findet, dass es nicht in die Altstadt passt. In der dunklen Jahreszeit sei es aber eine tolle Anlaufstelle, um am Nachmittag noch mit ihrer Tochter rauszugehen. „Für den Spielplatz ist es da schon zu dunkel“, sagt Friedl.

Mehr natürliche Materialien, echte Bäume oder Holz, hätte Silvia Michelfelder schöner gefunden. „Ich finde, es passt nicht zum historischen Marktplatz“, sagt die 68-Jährige, die in der unmittelbaren Nachbarschaft lebt. Auch sie hat die Kritik mitbekommen und hätte gern früher von dem Vorhaben erfahren. „Wir als Anwohner haben es erst mitbekommen, als es schon beschlossen war“, berichtet sie. Sie ist mit ihrer Enkelin im Zug unterwegs. „Ihr gefällt es sehr gut.“

Auch einige Erwachsene können dem Spektakel etwas abgewinnen. Lilo und Herbert aus Möglingen sind begeistert vom Aufbau auf dem Marktplatz. „Es ist wirklich nett gemacht“, sagt die 75-Jährige. Lampen um die Giebel der Fachwerkhäuser würden noch fehlen“, sagt ihr 79-jähriger Mann. „Es zieht die Leute an, die dann hier an den Hütten essen und trinken“, sagt Lilo.

Informationen zum Wunderland

Öffnungszeiten

Das Weihnachtswunderland ist bis zum 6. Januar unter der Woche von 17 bis 21 Uhr und am Wochenende und an Feiertagen von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Am 24., 25. und am 31. Dezember bleibt die Anlage geschlossen.

Kosten

Der Eintritt ist kostenlos. Wer mit dem Weihnachtswunderland Express durch die Altstadt fahren will, zahlt als Erwachsener drei Euro. Kinder fahren kostenlos mit.