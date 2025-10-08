Attraktion aus dem Kreis Esslingen: Den Bahnhof Neuffen gibt es jetzt für 500 Euro – aber nur in Miniatur

Der Bahnhof in Neuffen (Kreis Esslingen) gilt als einer der schönsten Landbahnhöfe in Baden-Württemberg. Die Spielwarenfirma Piko vertreibt in als Bausatz für Gartenbahnen.
Der Bahnhof Neuffen gilt als einer der schönsten Landbahnhöfe in Baden-Württemberg. Errichtet wurde er in den Jahren 1899/1900 für die zwischen Nürtingen und Neuffen verkehrende Tälesbahn. Der Bahnhof ist bis heute weitgehend original erhalten, wenngleich das Gebäude längst nicht mehr als Anlaufstelle für Reisende dient. Heute ist es ein Wohn- und Geschäftshaus.