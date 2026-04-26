Attentat auf Trump: Untauglicher Versuch kann als Vorbild dienen
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Mitarbeiter des Sicherheitsteams schützen den Präsidenten. Foto: Tom Brenner/AP/dpa

Anders als bei den Schüssen im Wahlkampf musste der US-Präsident dieses Mal nicht ernsthaft um sein Leben fürchten, kommentiert Christian Gottschalk.

Wer mit einer Schrotflinte in der Hand und jeder Menge Messer im Gepäck einen Raum betritt, der vor Sicherheitsmitarbeitern nur so wimmelt, der kann nicht ernsthaft damit rechnen, den US-Präsidenten umzubringen. Anders als bei den Schüssen im Wahlkampf, als Donald Trump akut gefährdet war, musste der US-Präsident dieses Mal nicht ernsthaft um sein Leben fürchten. Dieses Mal. Zwei Anschlagsversuche hatte in der US-Geschichte bisher nur Gerald Ford zu überstehen. Es ist zu befürchten, dass die Amtszeit von Donald Trump noch den ein oder anderen negativen Höhepunkt dieser Art bereit hält. Der untaugliche Versuch kann manchem als Vorbild dienen.

 

Der Griff zur Waffe ist sehr einfach

Anders als zu Fords Zeiten vor 50 Jahren sind die USA noch viel gespaltener, radikaler und extremistischer geworden. So wie die einen Trump verehren, hassen ihn die anderen. Das ist das eine. Das andere: der Griff zur Waffe ist in einem Land, in dem dies sehr einfach ist, so gut wie programmiert. Gut zu heißen ist das nicht, auch nicht gegen einen wie Donald Trump. Wer den US-Präsidenten aus dem Amt entfernen möchte muss dafür rechtsstaatliche Möglichkeiten nutzen oder entsprechende Mehrheiten organisieren. Dass Trump aus der Situation erst einmal wieder Kapital schlagen wird ist wahrscheinlich. Die Attacke im Wahlkampf, die ikonischen Fotos die dabei entstanden und seine Reaktion danach haben ihm jedenfalls mehr genutzt als geschadet.

 