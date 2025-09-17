Attentat auf Kirk: Mutmaßlicher Täter erstmals vor Gericht – Robinson schweigt

Nach dem tödlichen Schuss auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk erscheint der mutmaßliche Täter, Tyler Robinson, erstmals vor Gericht – und schweigt.
Viel sagte Tyler Robinson wie erwartet nicht. Nach dem tödlichen Schuss auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk erschien der mutmaßliche Täter am Dienstag erstmals vor Gericht - und schwieg, abgesehen von der Nennung seines Namens. Die kurze Vorladung erfolgte per Videoschalte und wurde - in den USA keineswegs unüblich - live von zahlreichen Fernsehsendern übertragen.