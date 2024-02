Attentat auf dem Friedhof Altbach: Gericht lässt Handgranatenwurf im Saal nachstellen

1 Eine Kriminaltechnikerin des LKA an einem virtuellen Tatort. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Im Prozess um den Handgranatenwurf auf dem Friedhof in Altbach holten sich die Richter den Tatort in den Gerichtssaal. Virtuelle Realität (VR) macht es möglich, dass sie aus der Sicht von Tätern, Opfern und Zeugen Straftaten rekonstruieren können.











Vier Stative begrenzen vor dem Podium der Richter im Stammheimer Gerichtssaal ein Rechteck. In dem steht ein Kriminaltechniker des Landeskriminalamtes (LKA): Ein Kästlein vor den Augen, die in seinen Händen erinnern an Fernbedienungen. Auf den überdimensionalen Bildschirmen an den Seitenwänden des Gerichtes sind Gräber zu sehen. Eine Aussegnungshalle, Gießkannen neben Wasserhähnen. Im Stuttgarter Landgericht ist die Zukunft angekommen.