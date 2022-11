1 Zu den Vorfällen sucht die Polizei Zeugen. Foto: Archiv/Thomas Bischof

Ein bislang unbekannter Mann soll am Mittwoch zwischen 13.30 Uhr und 13.50 Uhr am Busbahnhof in Herrenberg eine 14-Jährige von hinten umklammert und unsittlich berührt haben, als diese an einer Bushaltestelle wartete. Als das Mädchen daraufhin laut wurde, ließ der Unbekannte laut Polizeibericht von ihr ab und stieg in eine S-Bahn Richtung Kirchheim unter Teck.

Am Donnerstag gegen 13.35 Uhr ist es laut Polizei an einer Bushaltestelle in der Öschelbronner Straße in Gäufelden-Nebringen zu einem erneuten Vorfall zwischen dem Unbekannten und der Jugendliche gekommen sein. Der Täter sei abermals auf sie zugegangen und soll versucht haben, nach ihr zu greifen. Da die 14-Jährige wieder versuchte zu schreien, ließ der Mann von ihr ab. Der Unbekannte sei dann mit einem Linienbus in Richtung Ammerbuch-Altingen davongefahren. Das Mädchen, das sich offensichtlich in einem Schockzustand befand, wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt.

Der Mann soll etwa 30 bis 35 Jahre alt, schlank und 170 bis 180 cm groß gewesen sein. Er soll einen dunklen Teint, dunkle Haare und eine Zahnlücke haben. Beim ersten Vorfall habe er eine Undercut-Frisur mit lockigem Deckhaar sowie einen Dreitage-Bart getragen, beim zweiten Vorfall sollen die Haare abrasiert gewesen sein.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Telefon 08 00 / 1 10 02 25, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.