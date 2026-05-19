Attacken auf Politiker: Demokraten werden weder beleidigend noch handgreiflich

1 AfD-Büro in Villingen: Solche Lokalitäten sind häufig Ziel von Angriffen und Schmierereien. Foto: dpa

Die Zahl der Angriffe auf Politiker hat massiv zugenommen. Das zeugt vom Verfall der politischen Kultur in unserem Land, meint unser Autor Armin Käfer.











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Demokratie kommt ohne Drohungen, Schmähworte und Schläge aus. Insofern ist die neueste Bilanz zu Angriffen auf Politiker ein schlechtes Zeugnis für den Zustand unserer Demokratie. Die Zahl der Attacken nimmt von Jahr zu Jahr zu. Im Zuge des Wahlkampfs 2025 hat dieses Übel ein erschreckendes Niveau erreicht. Am häufigsten waren Vertreter der AfD Ziel solcher Übergriffe, oft auch Christdemokraten und Grüne. Die Parteizugehörigkeit ist in diesem Zusammenhang allerdings zweitrangig.