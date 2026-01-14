Attacke in Zuffenhausen: Mehrere Männer greifen einen Jugendlichen an – Zeugen gesucht

1 Die Polizei konnte die Täter nicht mehr antreffen (Symbolbild). Foto: IMAGO/onw-images

In Stuttgart-Zuffenhausen attackiert eine Gruppe junger Männer einen Jugendlichen und schlägt auf diesen ein. Danach ergreifen die Täter die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Unbekannte haben am Dienstag in Stuttgart-Zuffenhausen einen 17-Jährigen angegriffen und leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der Jugendliche gegen 17.40 Uhr in der Straße Holgraben auf, als er plötzlich von zwei bis drei jungen Männern angegriffen, geschlagen und beleidigt wurde. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.