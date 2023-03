Attacke in Winnenden

Am Mittwoch gerät ein 43-Jähriger mit einem Quartett von Jugendlichen aneinander. Nach einem Wortwechsel wird er von hinten niedergeschlagen. Die Angreifer lassen erst von ihm ab, als Zeugen dazukommen.









Am Mittwochnachmittag ist am Adlerplatz in Winnenden ein 43 Jahre alter Mann von Jugendlichen angegriffen und verletzt worden. Laut der Polizei soll der Mann gegen 14.30 Uhr zunächst von vier Jugendlichen provoziert worden sein. Es kam zu einem Wortwechsel, der 43-Jährige ging daraufhin weg. Das Quartett soll dem Mann gefolgt sein und ihn von hinten mit einem Schlag gegen den Kopf niedergestreckt haben. Dann traten und schlugen laut der Polizei mindestens drei der Jugendlichen auf den Mann ein und hörten erst auf, als zwei Unbekannte dazukamen. Dann ergriffen sie die Flucht.

So werden die Angreifer beschrieben

Laut einem Polizeisprecher erlitt der Mann leichte Verletzungen. Die Angreifer sind etwa 15 bis 17 Jahre alt, „sie werden vom Geschädigten alle als Ausländer beschrieben“, so die Polizei. Einer trug eine weiße Jogginganzugjacke, ein Zweiter eine dunkle Basecap und eine feste Zahnspange, ein Dritter wird als mollig beschrieben, er trug eine dicke schwarze Winterjacke und führte eine schwarz-rot-grüne Umhängetasche bei sich. Zeugen oder Personen, die aufgrund der Beschreibung Hinweise auf die Gruppe geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 95/69 40 bei der Polizei Winnenden zu melden.