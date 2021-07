Attacke in Vaihingen an der Enz

1 Ein 40-jähriger Mann wurde in Vaihingen an der Enz von einem Jugendlichen mit einem Messer bedroht (Symbolbild). Foto: imago images/Ulrich Roth/Ulrich Roth

Als ein Vater in Vaihingen an der Enz den Diebstahl des Fahrrads seines Sohns aufklären will, mischt sich ein unbekannter Jugendlicher in das Gespräch ein und bedroht den Mann mit einem Messer. Als der Vater fliehen will, greift ihn der Jugendliche an.

Vaihingen an der Enz - Die Polizei ermittelt gegen einen bisher unbekannten Jugendlichen, welcher an einem Spielplatz in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) einen 40-jährigen Mann mit einem Messer bedroht und danach in dessen Gesicht geschlagen haben soll. Die Situation war wohl eskaliert, nachdem der 40-Jährige den Diebstahl des Fahrrads seines Sohnes aufklären wollte.

Wie die Polizei berichtete, war der 40-jährige Mann am Montagabend gegen 17.15 Uhr auf dem Spielplatz am Adlerplatz unterwegs, um eine Person zur Rede zu stellen. Diese verdächtigte er, das Fahrrad seines Sohns im Laufe des Montags geklaut zu haben.

Als der Vater den Tatverdächtigen auf dem Spielplatz mit dem Vorwurf konfrontierte, mischte sich ein bisher unbekannter Jugendlicher in das Gespräch ein, woraufhin es zu einer Rangelei zwischen ihm und dem 40-Jährigen kam.

Vater wird mit Messer bedroht

Im Verlauf der Rangelei soll der Jugendliche ein Messer gezogen und den Mann damit bedroht haben. Nachdem dieser zusammen mit seinem Sohn mit dem Auto fliehen wollte, hinderte der Jugendliche diese wohl an der Weiterfahrt. Anschließend soll der Beschuldigte dem Mann noch durch das geöffnete Seitenfenster in das Gesicht geschlagen haben.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Klärung der Identität des unbekannten Jugendlichen dauern noch an.