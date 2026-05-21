Attacke in Stuttgarter S-Bahn: Mann hört laut Musik und bespuckt Fahrgast – Zeugen gesucht

Ein rücksichtsloser Mann sorgt am Mittwoch in einer Stuttgarter S-Bahn für Ärger. Er spuckt und bedroht einen Fahrgast, nachdem dieser ihn bittet, die Musik leiser zu machen.
Ein Mann hat am Mittwochabend in einer S-Bahn der Linie S3 mit rücksichtlosem Verhalten den Zorn anderer Fahrgäste auf sich gezogen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 29-jähriger Fahrgast gegen 18.30 Uhr in Richtung Bad Cannstatt, als der Unbekannte beim Halt am Hauptbahnhof in die Bahn einstieg. Während der Fahrt soll er die Musik auf seinem Handy derart laut abgespielt haben, dass ihn der 29-Jährige und weitere Fahrgäste baten, die Musik leiser zu drehen.