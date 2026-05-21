Attacke in Stuttgarter S-Bahn: Mann hört laut Musik und bespuckt Fahrgast – Zeugen gesucht

Ein rücksichtsloser Mann sorgt am Mittwoch in einer Stuttgarter S-Bahn für Ärger. Er spuckt und bedroht einen Fahrgast, nachdem dieser ihn bittet, die Musik leiser zu machen.

Ein Mann hat am Mittwochabend in einer S-Bahn der Linie S3 mit rücksichtlosem Verhalten den Zorn anderer Fahrgäste auf sich gezogen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 29-jähriger Fahrgast gegen 18.30 Uhr in Richtung Bad Cannstatt, als der Unbekannte beim Halt am Hauptbahnhof in die Bahn einstieg. Während der Fahrt soll er die Musik auf seinem Handy derart laut abgespielt haben, dass ihn der 29-Jährige und weitere Fahrgäste baten, die Musik leiser zu drehen.

Daraufhin warf der Unbekannte aktuellen Erkenntnissen der Polizei zufolge den Rucksack des 29-Jährigen auf den Boden und spuckte ihn an. Beim Ausstieg in Bad Cannstatt soll er ihn in der Unterführung zudem bedroht und erneut angespuckt haben. Darüber hinaus soll er einen noch unbekannten Mann am Bahnhofsvorplatz bedroht haben, bevor er in Richtung Wilhelmsplatz flüchtete.

Polizei sucht Zeugen und Betroffene

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 50 bis 55 Jahre alten Mann mit korpulenter Statur und grauen kurzen Haaren handeln. Zur Tatzeit trug er wohl ein rotes Oberteil mit einer schwarzen Jacke darüber, eine dunkle Hose sowie dunkle Turnschuhe.

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Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen sowie weiteren Betroffenen. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/55049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart@polizei.bund.de zu melden.