Attacke in Stuttgarter Club

1 Nach der Messerattacke musste der 18-Jährige ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: imago/SKATA/imago stock&people

In der Nacht zum Sonntag ist ein 18-Jähriger in einem Club in Stuttgart-Mitte mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein 18-Jähriger wurde in der Nacht zum Sonntag in einem Club in Stuttgart-Mitte schwer verletzt. Tatwaffe war vermutlich ein Messer, wie die Polizei berichtet.

Laut der Pressemitteilung versetzte ein Unbekannter dem jungen Mann in der Lokalität im Bereich der König-/Bolzstraße gegen 3.30 Uhr einen Stich. Anschließend wurde das Opfer auch noch ins Gesicht geschlagen. Danach verließ der verletzte 18-Jährige mit seinen Begleitern den Club. Der mutmaßliche Täter folgte der Gruppe mit ein bis zwei weiteren jungen Männern.

Gruppen werfen mit Steinen aufeinander

Gegen 4.30 Uhr trafen die beiden Gruppierungen im Hauptbahnhof am Gleis 15/16 nochmals aufeinander. Dabei sollen sie sich mit Steinen aus dem Gleisbett beworfen haben.

Als die Bundespolizei eintraf, konnte sie nur noch die Gruppe um den Verletzten antreffen. Dieser kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der mutmaßliche Täter mit dem Messer soll etwa 20 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Er hat einen leichten Kinnbart und eine dünne Statur. Zur Tatzeit trug er blaue Jeans und eine schwarze Jacke mit Kapuze, die er über seine schwarze Basecap gezogen hatte. Einer seiner Begleiter soll etwa 1,65 Meter groß gewesen sein. Er trug eine blaue Jeans sowie eine graue Jacke.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.