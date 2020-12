Stuttgart-Mitte Polizei löst illegale Sexparty in Bondagekeller auf

Ein anonymer Hinweisgeber meldet sich am Samstag bei der Polizei und erzählt von einer Sexparty in einem Keller in der Stuttgarter Innenstadt. Als die Beamten anrücken, sind die Teilnehmer in vollem Gange.