1 Bei dem Streit soll auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein (Symbolbild). Foto: imago images/Gottfried Czepluch/Gottfried Czepluch via www.imago-images.de

Eine Gruppe von Männern hat in Stuttgart-Hausen am späten Freitagabend offenbar einen 19-Jährigen angegriffen. Der junge Mann kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.















Link kopiert

Ein 19 Jahre alter Mann ist bei einem Streit auf einem Gartengrundstück an der Gerlinger Straße in Stuttgart-Hausen verletzt worden. Der junge Mann geriet am späten Abend des Karfreitags gegen 23.50 Uhr mit bislang unbekannten Männern in Streit, die ungeladen an einer Party teilnehmen wollten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein Mensch aus der Gruppe verletzte den 19-Jährigen nach Auskunft der Polizei vom Samstag mutmaßlich mit einem Messer an der Hand und am Bauch – er kam ins Krankenhaus.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun die flüchtigen Männer, die alle unter 18 Jahren alt sein sollen. Einer der mutmaßlichen Täter war circa 1.90 Meter groß, trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans und vermutlich einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Von den weiteren Männern, die 1,70 bis 1,75 Meter groß waren, trug einer ein schwarz-weiß-kariertes Hemd und eine schwarze Basecap, ein anderer eine schwarz-rot-karierte Holzfällerjacke. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 49711/89905778 melden.