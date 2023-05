1 Der Angreifer raubte einen dreistelligen Geldbetrag. Foto: Eibner/König

Bei einem vermeintlichen Stelldichein wird ein 55-Jähriger niedergestochen und schwer verletzt.









Mit mehreren Messerstichen ist ein 55 Jahre alter Mann schwer verletzt worden, der in Sindelfingen in eine Venusfalle getappt ist. Er hatte sich nach Angaben der Polizei im Internet mit einer vermeintlichen Hure zu einem Stelldichein in der Straße „Lange Anwanden“ in Sindelfingen verabredet. Nachdem sich die beiden am Samstag gegen 21 Uhr trafen und beim Goldbach in Richtung Böblinger Straße gingen, wurde der 55-Jährige von hinten attackiert. Als er sich zur Wehr setzte, wurde der 55-Jährige mit mehreren Messerstichen niedergestreckt.