1 Die Polizei hat einen 21-Jährigen in Schwieberdingen festgenommen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Ein 21-Jähriger hat einen Jugendlichen in Schwieberdingen brutal zusammen geschlagen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.















Ein psychischer Ausnahmezustand war möglicherweise der Grund dafür, dass ein 21-Jähriger am Mittwoch in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) gewalttätig wurde. Gegen 16.15 Uhr griff er in der Stuttgarter Straße unvermittelt einen 16 Jahre alten Passanten an. Er soll ihn niedergeschlagen und gegen den Kopf getreten haben. Anschließend flüchtete der Täter mit einem Tretroller, den vermutlich spielende Kinder vergessen hatten, in Richtung Bahnhof, wo er festgenommen wurde. Der 16-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei, Telefon 0 71 50 / 38 37 53-0, sucht Zeugen.