Attacke in Reutlingen

1 Der 37-Jährige wurde durch die Attacke lebensgefährlich verletzt. Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer/IMAGO/Michael Gstettenbauer

In Reutlingen attackiert ein 18-Jähriger einen Mann mit einem scharfen Gegenstand auf offener Straße. Das 37-jährige Opfer schwebt in Lebensgefahr.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein 37-jähriger Mann schwebt nach einem bewaffneten Angriff auf offener Straße in Reutlingen in Lebensgefahr. Ein 18 Jahre alter Mann soll ihn am Freitag im Bereich eines Jugend- und Kulturzentrums mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Der Täter flüchtete, das Opfer alarmierte die Einsatzkräfte.