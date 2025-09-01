Attacke in Remseck: Unbekannter schlägt 62-Jährige mit Tasche

1 Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am späten Samstagabend eine Frau in Aldingen attackiert haben soll. Foto: Marijan Murat/dpa

Laut Polizei könnten Fußballfans, die am späten Samstagabend mit der U-Bahn unterwegs waren, das Geschehen beobachtet haben, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde.











Am Samstag wurde eine 62-Jährige bei einer Auseinandersetzung im Remsecker Stadtteil Aldingen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, waren die Frau, mehrere Fußballfans und ein noch Unbekannter kurz vor Mitternacht aus der U-Bahn ausgestiegen und dann die Neckarkanalstraße entlang gegangen. Auf Höhe eines Friseursalons soll sich der Unbekannte über das Verhalten der 62-Jährigen echauffiert haben, worauf es zu einem Streit gekommen sei. Im Zuge dieser Auseinandersetzung habe der Täter die Frau beleidigt und letztlich auch mit einer mitgeführten Tasche geschlagen. Vermutlich vor Schreck stürzte die 62-Jährige zu Boden und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der unbekannte Täter, der als schlank, etwa 180 cm groß, zwischen 30 und 35 Jahre alt beschrieben wurde und eine dunkle Hose sowie ein dunkles T-Shirt getragen haben soll, flüchtete zu Fuß Richtung Cannstatter Straße. Die Polizei bittet nun vor allem die Fußballfans, die das Geschehen beobachtet haben dürften, sich unter der Telefonnummer 07146(28028-0 oder per E-Mail unter kornwestheim.prev@poliizei.bwl. zu melden.